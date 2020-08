Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de finante al Canadei a demisionat luni pe fondul unor frictiuni cu prim-ministrul Justin Trudeau in legatura cu politicile de cheltuieli si dupa critici asupra atribuirii unui contract major unei organizatii de caritate, relateaza marti Reuters potrivit Agerpres. Bill Morneau a declarat…

- Confruntari intre politie si protestatari au avut loc luni, pentru a doua seara, la Minsk, dupa ce presedintele in exercitiu Aleksandr Lukasenko a obtinut o victorie clara in alegeri care sunt contestate, relateaza Reuters. Unii dintre protestatari au fost loviti cu bastoane de fortele…

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca presedintele Klaus Iohannis a avut joi un discurs ''virulent'' pentru a provoca alegeri anticipate. "Aceasta virulenta este nefireasca pentru un presedinte care trebuie sa fie echilibrat, echidistant, sa isi joace rolul de moderator…

- Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, spune ca Guvernul PNL a produs numai "aberatii legislative" de opt luni si comenteaza ca nu pot fi luate decizii coerente la Palatul Victoria "printre sticle de whisky si fum de trabuc".

- Presedintele Muntenegrului, Milo Djukanovic, a stabilit sâmbata ca alegerile legislative vor avea loc la 30 august, în pofida reaparitiei unor cazuri de infectare cu noul coronavirus, la doua saptamâni dupa ce autoritatile anuntasera ca pe teritoriul tarii nu se mai afla nicio persoana…

- Simona Halep a declarat agentiei Reuters ca inca nu a luat o decizie definitiva privind participarea la US Open."Avand in vedere conditiile prezentate in anuntul US Open din aceasta dimineata (n.r. Organizatorii US Open au adoptat masuri sanitare mai relaxate decat s-a sugerat initial), astazi, nu intentionez…

- Televiziunea de stat din Coreea de Nord a difuzat luni imagini cu liderul Kim Jong-un luând parte la o ședința a partidului ce a avut loc în weekend weekend, la câteva saptamâni dupa zvonurile legate de starea sa de sanatate și posibilul deces, relateaza Reuters.În…