Stiri pe aceeasi tema

- Intre primele 10 destinatii care au in acest moment cele mai multe nominalizari se afla in ordine alfabetica: Alba Iulia, Banatul de Munte, Municipiul Braila, Tinutul Conacelor Covasna, Delta Dunarii, Tara Fagarasului, Municipiul Iasi, Tara Maramuresului, Oradea si Tara Vrancei. Initiativa Destinatia…

- In cadrul manifestarilor celebrative ale Sarbatorii Fericiților Episcopi Martiri Greco–Catolici Romani, in foaierul Palatului Cultural din Blaj, a avut loc in data de 2 iunie 2021, incepand cu ora 12:00, expoziția de arta „Portretele Fericiților Episcopi Martiri: Credința și arta”, realizate de pictorul…

- Cei care doresc sa promoveze Alba Iulia ca destinație preferata pentru anul 2021 pot sa o susțina printr-un vot AICI . Conform platformei Destinația Anului, Alba Iulia a intrat in top 10 al celor mai votate destinații preferate din Romania pentru anul 2021. „Printre destinațiile care au inregistrat…

- Oamenii de afaceri din județul Alba, alaturi de reprezentanții Consiliului Județean Alba și ai Primariei municipiul Alba Iulia, s-au intalnit azi, 20.05.2021, cu o delegație de oameni de afaceri din Austria, in cadrul unui important eveniment de cooperare economica, organizat de Secția Comerciala…

- Autoritațile din Oradea au prezentat proiectul viitorului spital de boli infecțioase și pneumologie. Va costa 128 milioane de euro și va fi cel mai modern spital de boli infecțioase din Romania, anunța...

- În acest proiect au participat pâna acum peste 5.000 de turiști din România și din alte 30 de țari pe trasee montane. Pasiune înca din copilarie Proiectul, înființat în 2015, este o idee de mai demult a ghidului, acesta…

- Vodafone anunța, in premiera in Romania, un proiect de padure inteligenta, conectata la rețeaua Supernet. Padurea, situata in județul Covasna, a fost dotata cu un sistem de monitorizare și semnalizare in timp real a sunetelor specifice exploatarilor forestiere, ceea ce ajuta la combaterea defrișarilor…

- Vodafone anunta, in premiera in Romania, un proiect de padure inteligenta, conectata la reteaua Supernet. Padurea, situata in judetul Covasna, a fost dotata cu un sistem de monitorizare si semnalizare in timp real a sunetelor specifice exploatarilor forestiere, ceea ce ajuta la combaterea defrisarilor…