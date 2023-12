Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Maxim, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regionala Vest, și Adrian Mariciuc, directorul general adjunct, au vorbit despre investițiile cu finanțare europeana realizate la Arad.

- Contractul de finantare prin Componenta 5 ndash; Valul renovarii din Planul National de Redresare si Rezilienta, pentru reabilitarea si renovarea energetica, modernizarea si dotarea Gradinitei cu program prelungit "Lumea Copiilor" din municipiul Constanta, proiect cu o valoare de 2.405.651,62 lei a…

- Ieri, 17 noiembrie, au fost semnate 2 contracte de finanțare la suma totala de 64,5 milioane lei pentru 2 proiecte mari in municipiul Cahul. Despre aceasta a informat primarul Nicolae Dandiș pe Facebook. Astfel, 18 milioane lei vor fi investiți in renovarea Gradiniței de copii Nr. 4 din mun.Cahul, iar…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anunțat ca Bucureștiul a obținut un imprumut de 300 de milioane de euro din partea Bancii Europeane de Investitii (BEI). Conform edilului, banii urmeaza sa fie folositi pentru cofinantarea unor proiecte pentru modernizarea transportului in comun si reteaua…

- Primarul comunei Sangeorgiu de Mureș, ing. Sofalvi Szabolcs, face in interviul de mai jos o scurta radiografie a principalelor proiecte pe care localitatea cu statut de sat cultural, dar și de stațiunea balneo-turistica, le-a reușit in ultimul deceniu. Reporter: Pentru inceput, va rog sa prezentați…

- In ultimii trei ani, Capitala a atras fonduri nerambursabile cu o valoare totala de peste trei miliarde de lei pentru proiecte de dezvoltare a Capitalei in mai multe domenii, anunța Nicușor Dan, primarul general al Bucureștiului, marți, pe Facebook.„In ultimii trei ani, am atras Fonduri Nerambursabile…

- Prin Programul Județean de Dezvoltare Locala, Anghel Saligny, fonduri europene sau din bugetul local, se lucreaza intens la zeci de proiecte pe Valea Ialomiței! Sunt sute de milioane de lei investite in dezvoltarea localitaților și bunastarea locuitorilor! Președintele Consiliului Județean Dambovița,…