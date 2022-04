Municipiul Aiud are trei obiective cultural-turistice incluse in cadrul celor 12 rute culturale/turistice din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Acestea sunt: – Ruta castelelor: Castelul Banffy din Sancrai – cu finanțare destinata promovarii; – Ruta bisericilor fortificate: Biserica Evanghelica din incinta Cetații Aiudului – cu finanțare destinata promovarii; – Ruta cetaților: Cetatea Aiudului; Includerea acestor obiective in cadrul celor trei rute cultural/turistice reprezinta un pas in plus inspre valorificarea identitații turistice a Aiudului, ca motor de dezvoltare a comunitații.…