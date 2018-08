Muncitorii în agricultură sunt căutaţi de angajatorii străini Muncitorii in agricultura sunt cautati de angajatorii straini Arhiva Foto: facebook.com/MinisterulMuncii. Muncitorii în agricultura sunt printre cei mai cautati de angajatorii din afara tarii, potrivit portalului european pentru locuri de munca EURES, unde sunt postate peste 2.100 de anunturi de angajare. Sunt cautate, între altele, 950 de persoane pentru fermele din Spania si înca 100 pentru serele din Olanda. Oferta mai cuprinde zeci de posturi pentru bucatari, cameriste si chelneri pentru hoteluri din Austria si alte câteva zeci pentru electricieni,… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

