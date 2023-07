Stiri pe aceeasi tema

- Muncitori de la o ferma de bovine, internați cu suspiciune de antrax cutanat. Managerul Spitalului de Boli Infectioase „Sf. Parascheva” Iasi, dr. Florin Rosu, a declarat ca incepand de vineri s-au prezentat in triajul unitatii medicale trei persoane care prezentau semne si simptome caracteristice antraxului…

- Pacientii au fost evaluati, internati si a fost initiat tratamentul specific, iar unul dintre acestia a necesitat si interventie chirurgicala, a anunțat managerul Spitalului de Boli Infectioase „Sf. Parascheva” Iasi, dr. Florin Rosu. In prezent, pacientii urmeaza tratament, fiind stabili din punct de…

- Trei pacienți sunt internați cu suspiciune de antrax cutanat la Spitalului Clinic de Boli infectioase „Sf. Parascheva” din Iași. Toți lucreaza la o ferma de bovine din județ. Incepand de vineri, in triajul Spitalului Clinic de Boli infectioase „Sf. Parascheva” din Iași s-au prezentat trei persoane care…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata, o avertizare nowcasting Cod portocaliu de furtuna pentru localitati din judetul Gorj, valabila pana la ora 15:00. CITESTE SI VIDEO Aproximativ 200 de hectare de teren agricol au fost inundate in Carasuhat, dupa ruperea digului 14:49 19…

- Fostul șef de stat, Igor Dodon, critica activitatea de 100 de zile a Guvernului Recean. „Moldovenii zboara la Iași, noi investim și creștem aeroportul din Iași, cu gazul e clar, cateva decizii a CSE, Mimi, cu ce sunt remarcabile aceste 100 de zile? Cu nimic. Mimi și gata, mai departe e situația excepționala…

- Sapte persoane au fost retinute pentru 24 ore in urma celor 19 perchezitii efectuate, marti, de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Neamt la suspecti de savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, inselaciune,…

- Maria Petcu, Iasi: "Fratele meu are 48 de ani, locuieste in Pascani si, in urma cu o luna a fost diagnosticat cu glaucom. El este singur si se plange ca ii scade vederea si ca vede tot mai rau si este speriat ca ar putea orbi. Nu stim ce sa facem, cum sa-l ajutam, pentru ca nu stim nimic despre aceasta…

- Peste 150 de persoane au protestat vineri seara, 21 aprilie, in localitatea ieseana Letcani, in zona in care cu doua zile un copil de trei ani a murit strivit de un TIR pe trecerea de pietoni. La un moment dat, manifestația a degenerat, mai multi oameni imbrancindu-se cu fortele de ordine, potrivit…