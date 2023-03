Stiri pe aceeasi tema

- Un electrician de la Complexul Energetic Oltenia a fost ranit, joi, dupa ce s-a electrocutat, in conditii care vor fi stabilite ulterior. Barbatul a ajuns cu arsuri grave la spital, iar medicii au decis sa-l transfere la Bucuresti, anunța news.ro.Potrivit presei locale, accidentul s-a produs la Cariera…

- Un muncitor a fost ranit joi, in urma unui grav accident de munca produs la Cariera Tismana, din Complexul Energetic Oltenia. Barbatul a suferit arsuri și a fost transportat la un spital din București. Este vorba de un electrician din cadrul Carierei Rovinari, Sector Tismana, care s-a electrocutat,…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Spitalului Județean Suceava, medicul Dan Teodorovici, barbatul a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe sambata, 18 februarie, in jurul orei 18:00.„La UPU a ajuns un barbat de 56 de ani politraumatizat prin strivire (in timp ce se dadea pe tiroliana la Gura Humorului…

- Medicii de la Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii „Sfanta Maria" din Iași au informat ca au fost nevoiți sa-i amputeze gamba replantata adolescentului ranit in urma cu 3 saptamani, dupa ce a fost accidentat de un tren care intra in Gara Vatra Dornei Bai.Contactata de Monitorul de ...

- Barbatul de 49 de ani, din Daia Romana, care a suferit arsuri la nivelul feței și a membrelor superioare și inferioare in timp ce incerca sa aprinda focul intr-o centrala termica, a fost transport luni dimineața de catre un elicopter SMURD, in stare grava, la Spitalul Județean Alba Iulia. Contactați…

- O batrana din Targu Jiu a ajuns joi la spital, dupa ce a suferit arsuri in urma unei explozii. Pompierii gorjeni au fost solicitați in aceasta dupa-masa sa intervina pentru gestionarea unei situații de urgența generata de o explozie care s-a produs la etajul al 2-lea al unui bloc situat pe strada Minerilor…

- In seara de 31 decembrie la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” din Iași, medicii au realizat doua transplanturi. Cei doi pacienți care sufereau de insuficiența renala au primit șansa la o viața normala in urma unei recoltari de organe care a avut loc la București.

- Deși se fac eforturi constante pentru a acoperi nevoia de medici din Spitalul Județean de Urgența Bistrița, inca sunt zone unde aceștia nu sunt suficienți. Potrivit șefului UPU SMURD dr. Tiberiu Tudor, nu sunt medici suficienți pe echipejele SMURD, unde 21 de zile pe luna se acopera cu doctori din Mureș…