Munchen interzice protestele perturbatoare împotriva schimbărilor climatice, după ce activiștii s-au lipit de pistele aeroportului Toate adunarile care vizeaza blocarea drumurilor și a altor zone cu rol cheie pentru infrastrcutura locala vor fi interzise timp de cel puțin o luna, au decis autoritațile din Munchen, dupa ce activiștii pentru clima au perturbat joi pentru scurt timp traficul pe aeroport intr-un protest impotriva impactului asupra mediului produs de zboruri, relateaza Euronews . Rolul masurii, care va fi in vigoare pana cel puțin pe 8 ianuarie, este de a asigura „ca rutele principale pentru vehiculele de urgența și de salvare din zona orașului sunt menținute libere in orice moment și pentru a preveni eventualele… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

