Munca se răsplătește. România a revenit fantastic cu Polonia și se pregătește de grupa principală Așa va vrem, fetelor! Romania a reușit, in aceasta seara, o prima victorie la Campionatul European de handbal din Danemarca. Tricolorele au trecut de Polonia, cu scorul de 28-24, dupa un meci incins, in care adversarele au condus timp de 45 de minute. Finalul de joc a fost excelent, fetele noastre au gestionat perfect fiecare moment, au profitat de erorile polonezelor, iar acum se pregatesc de meciul cu Norvegia, ultimul din grupa. La fel ca și in meciul cu Germania, Romania a inceput extrem de slab și jocul cu Polonia. Adversarele s-au distanțat dupa cinci minute la 4-1 și a trebuit sa alergam,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

