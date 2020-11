MUNCA de ACASĂ poate fi PERICULOASĂ Cele mai multe firme romanești nu au luat niciun fel de masuri de securitate suplimentare, in contextul in care, pe fondul pandemiei, au adoptat munca de acasa conform barometrului realizat de compania de consultanța FRAMES la comanda INFOSEC CENTER. Experții afirma ca, fara masuri de management al securitații informațiilor, exista riscul ca aceste companii sa sufere pierderi majore, daca informațiile de business sau datele cu caracter personal fac subiectul unor breșe de securitate. Cițu SE REVOLTA! PSD-ul nu vrea sa dea banii la oameni ,,Schimbarile legate de munca de acasa s-au facut de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

