Munca de acasa, aproape inexistenta in Romania. Tara noastra este la finalul clasamentului european in ceea ce priveste acest beneficiu

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 5,2% din persoanele angajate in Uniunea Europeana, cu varsta intre 15 si 64 de ani, au lucrat in mod obisnuit de acasa in anul 2018, pe primul loc fiind Olanda, unde 14% dintre salariati lucreaza de acasa, urmata de Finlanda (13,3%), Luxemburg (11%) si Austria (10%), la polul opus situandu-se…

- (foto: www.pixabay.com) In anul 2017 in statele Uniunii Europene au fost inregistrati 590.000 de detinuti de drept comun in inchisori, adica o medie de 116 la 100.000 de locuitori. Aceasta este cea mai scazuta rata din ultimele doua decenii, arata o statistica data publicitatii la inceputul anului 2020…

- Deputatul USR Claudiu Nasui a semnalat ca Romania este campioana europeana la saracie in munca, intrucat 41% dintr-un salariu minim este luat de stat, astfel incat aceasta povara pe munca ii ține pe romani in pragul subzistenței și ii determina fie sa plece din țara, fie sa nu mai munceasca.„Romania…

- Daca pentru alte cupluri a lucra impreuna reprezinta un maredezavantaj, pentru Paula Herlo și Cristian Leonte este un noroc uriaș. La felca și faptul ei s-au cunoscut in urma cu 15 ani, in redacția de știri. Cei doiau vorbit despre modul in care gestioneaza cele doua roluri: de soț și soție șide colegi…

- Ziarul Unirea De astazi intra in vigoare legea anti-bullying. Pe ce loc se situeaza Romania, la nivel european, privind acest fenomen Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea anti-bullying, care privește interzicerea comportamentelor care constau in violența psihologica – bullying, in toate spațiile…

- STIRILE AMIEZII * La nivelul Ministerului Muncii au fost atrase numai putin peste jumatate din fondurile externe nerambursabile, dupa primele 10 luni, arata ministrul de resort, Violeta Alexandru, intr-o postare pe pagina sa de Facebook. * Ponderea contractelor de munca temporara in Uniunea Europeana…

- Ponderea contractelor de munca temporara in Uniunea Europeana era de 13,6% din totalul contractelor de munca in trimestrul al doilea al acestui an, statele membre cu cea mai mica pondere a contractelor de munca temporara fiind Romania si Lituania, ambele cu 1,5%, arata datele publicate miercuri de…

- Romania se afla abia pe locul 25 in Uniunea Europeana in functie de rata de angajare a persoanelor cu varste cuprinse intre 55 si 64 de ani, de circa 47% din totalul populatiei de varsta respectiva, potrivit datelor aferente anului 2018 publicate luni de biroul european de statistica Eurostat, care…