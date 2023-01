Stiri pe aceeasi tema

- Trupa rusa de muzica punk Pussy Riot a lansat un nou cantec pentru a protesta fata de razboiul din Ucraina si a cerut totodata ca presedintele Vladimir Putin sa fie judecat pentru faptele sale, informeaza DPA, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Trupa VUNK revine pe 13 decembrie, de la ora 20.00, in concert la Sala Polivalenta din Bucuresti. Concertul are loc dupa o pauza de trei ani cauzata de pandemia de COVID. „Nimic solid nu se construieste peste noapte. Gloria poate veni foarte repede si poate dura cat un story de instagram, doar o zi.…

- Reprezentativa Angliei a invins-o fara drept de apel pe Iran, scor 6-2 (3-0), luni, intr-o partida din prima etapa a Grupei B de la Cupa Mondiala din Qatar. Meciul a fost prelungit cu 14 minute in prima repriza, dupa accidentarea portarului iranian, și cu 10 minute in repriza a doua. Partida a ținut,…

- A inceput tragerea la sorti pentru barajul de calificare in optimile de finala din Conference League! Trupa lui Dan Petrescu a ajuns in „primavara europeana”, dupa ce s-a impus in fața celor de la Ballkani cu scorul de 1-0.Lazio - CFR Cluj, in 16-imile Conference League, adversar imposibil pentru campioana…

- SCMU Craiova s-a deplasat la Cluj in acest weekend, pentru duelul la prima vedere facil cu Universitatea, dar lucrurile pe teren nu au fost chiar așa. Formația pregatita de Dan Pascu a caștigat cu scorul de 3-1 (25-12, 23-25, 25-21, 29-27), dar gruparea din Ardeal a pus probleme serioase, in special…

- Un public raruț dar cat se poate de avizat i-a aplaudat joi seara la scena deschisa pe membrii formației Vandercris la sfarșitul concertului pe care aceștia l-au susținut la Casa Del Retro, unde artiștii au interpretat piesele albumului „Amazing Trace”, aparut anul trecut. Daca in anterioarele lor apariții…

- Celebrul film documentar „Pink Floyd: Live at Pompeii“ lansat cu 50 de ani in urma, a inspirat de-a lungul anilor o serie de trupe, care au creat videoclipuri sau concerte fara public. Timișorenii care alcatuiesc formația The Other You au lansat un concert live filmat in situl arheologic Sarmizegetusa,…