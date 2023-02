Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) a primit 46 de cereri pe tema fraudarii conturilor, observandu-se un trend crescator al numarului de cereri in luna decembrie, crestere cauzata si de faptul ca s-au inmultit tranzactiile online. Doar o treime (14…

- O femeie din Iași a facut o plata online in valoare de 40.000 de lei pe care, ulterior, a contestat-o dupa ce a observat ca site-ul era o clona a celui original. In urma negocierii din cadrul CSALB, banca a oferit, ca gest comercial, suma de 20.000 de lei. S-a menționat in hotarare ca, daca prejudiciul…

- Daca la momentul inființarii și debutului activitații CSALB (2015-2016), numarul de procese dintre banci și consumatori era de aproximativ 40.000, in prezent, numarul litigiilor din instanțe a scazut de trei ori, la puțin peste 13.000 de procese. In acest context, Centrul de Soluționare Alternativa…