Mulți români și-au rezervat deja brazii de Crăciun. Câți vor fi pe piață Mai sunt aproape doua luni pana la sarbatorile de iarna, insa gandul romanilor zboara deja la bradul de Craciun. Ca sa fie siguri ca vor alege pomul perfect, multi au facut rezervari inca de la inceputul lui septembrie. Asa ca sute de mii de brazi crescuti special in pepiniere sunt pregatiti sa impodobeasca locuintele. Clientii sunt tot mai exigenti. Vor brazi cu cetina bogata, simetrici si inalti de cel mult 2 metri 20. Anul trecut, ap (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

