- Klaus Iohannis "iși inghite pe nemestecate toate standardele morale", avand in vedere intalnirea sa cu candidatul Dreptei la alegerile locale, spune PSD, vineri, intr-un mesaj postat pe o retea de socializare.

- „Oamenii mor, dar prim-ministrul lui Dodon face nunta. Nedreptatea si nerusinarea prim-ministrului lui Dodon intrec orice masura. Prim-ministrul a hotarat in august ca toti oamenii care vor face nunti sau cumetrii vor fi pedepsiti si vor fi obligati sa plateasca amenzi mari sau chiar sa faca inchisoare.…

- Ministrul britanic de Finante ii indeamna concetatenii sai sa continue sa ia masa in oras si dupa expirarea schemei guvernamentale care prevede subventionarea meselor la restaurant, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Britanicii care iau masa in oraș primesc un discount la nota de plata, iar diferența…

- Peste 100.000 de persoane, cetațeni romani sau straini, au intrat și ieșit din Romania in ultimele 24 de ore, cu peste 32.800 mijloace de transport, dintre care 9.300 automarfare.Citește și: Raed Arafat a EXPLODAT, dupa demisia epidemiologilor de la DSP București: Au DEZERTAT ca soldatul in…

- Peste 95.000 de persoane, cetațeni romani și straini, au intrat și ieșit din Romania in ultimele 24 de ore, cu peste 32.900 de mijloace de transport, dintre care 11.400 de automarfare.Citește și: SURSE - Basescu pregatește un atac in FORȚA: cum s-au facut jocurile in culisele negocierilor…

- Aproape 88.000 persoane cu peste 26.200 mijloace de transport au trecut frontierele Romaniei duminica.Citește și: Mihai Tudose, DEZLANȚUIT: Nu uitați sa purtați masca... incepe sa puta. Bani au fost și sunt, de vreme ce se duc spre presa! Prin punctele de frontiera de la nivelul intregii…

- Aproape o mie de tineri s-au adunat duminica la un techno party in aer liber in Republica Ceha, incheind cele trei zile cat s-a desfasurat acesta in pofida restrictiilor antiepidemice, dar autoritatile au ales sa permita desfasurarea evenimentului pentru a evita posibile incidente, relateaza agentia…

- World Disney din Florida si-a redeschis portile in ciuda numarului mare de infectari. Regatul Magic si cel al Animalelor au avut primii vizitatori sambata, iar studiourile Epcot si Hollywood urmeaza sa-si reia activitatea peste trei zile.