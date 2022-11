Mulţi ieşeni nu-şi pot duce tot gunoiul la ghenă din cauza noilor cartele de acces ale Salubris. Iată explicaţia operatorului de salubritate! Dotarea containerelor pe baza de cartela a adus in randul iesenilor sesizari si neplaceri. Imposibilitatea de a depozita selectiv deseurile de hartie/carton, plastic si sticla la punctele Salubris a provocat in multe locuri din oras nemultumire. O ieseanca a facut publica aceasta problema pe un grup de Facebook din cartierul Tatarasi: „Nu stim nimic despre acele cartele/tag-uri si deci ajungem sa aruncam de-a valma deseurile reciclabile in containerele vechi deschise si accesibile!? Nu mi se pare deloc normala aceasta situatie. Pe de o parte ni se spune ca suntem codasi la colectarea selectiva… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma ca Rusia a simtit ca va pierde si pur si simplu incearca sa intarzie acest moment, ”sa asigure ceva activitate pe front”, sustinand ca noua mobilizare este o incercare ”de a le da comandantilor de pe teren un flux continuu de «carne de tun»”. ”Trebuie…

- Inspectorii RAR Vaslui au avut parte zilele trecute de o surpriza placuta. Un impatimit al mașinilor a recondiționat un vehicul marca Dacia 500 Lastun și a adus-o pentru omologare.„Lastun! Dacia 500 Lastun. O mașina readusa la viața, una dintre puținele care au avut acest noroc, a fost fotografiata…

- Episcopia Husilor a oferit la inceputul acestui an scolar ghiozdane cu rechizite la peste 1500 de copii din satele vasluiene. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Fondatorul gruparii de mercenari Wagner din Rusia a aparut in imagini care au facut obiectul unor scurgeri de informații, imagini in care incearca sa recruteze prizonieri pentru a lupta in Ucraina. In imaginile filmate, verificate de BBC, Evgheni Prigozhin poate fi vazut adresandu-se unui grup mare…

- Campionul mondial la canoe, Catalin Chirila, a primit sambata seara, pe scena Festivalului Ivan Patzaichin, titlul de cetatean de onoare al municipiului Tulcea, el explicand de ce i-a dedicat medalia multiplului campion olimpic decedat anul trecut, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Deși Recensamantul Populației s-a incheiat pe 31 iulie, recenzorii nu și-au primit banii nici pana acum. Suma pe care o au de primit cei aproape 800 de recenzori de la nivelul județului este de 3,8 milioane de lei. Banii ar putea sa fie virați in luna octombrie, dar pentru asta este nevoie de o Hotarare…

- Jurnalistul Ion Cristoiu e convins ca Simona Halep a primit ordin sa se lase invinsa la US Open. Romanca a fost invinsa luni seara de Daria Snigur, din Ucraina, in primul tur al US Open. Simona Halep a cedat primul set cu 2-6, iar in al doilea s-a impus cu 6-0. Fii la curent cu cele mai noi…

- Aproximativ 346.000 de cetateni romani si straini, cu peste 86.400 mijloace de transport, au efectuat, ieri, formalitatile de control prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari.Potrivit unui comunicat al a informat Inspectoratului General al Politiei de Frontiera (IGPF) , pe sensul de intrare…