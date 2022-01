Multe și mărunte: Mâine avem selecționer Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichita, a declarat ca federatia va decide astazi cine va fi noul selectioner si va face anuntul oficial sambata. „Nu putem sa facem aventuri. Trebuie sa luam un selectioner care sa stie sa castige pentru ca de antrenat nu este timp. Trebuie sa stii sa castigi si intr-un timp foarte scurt. Cinci zile, maximum, sunt pana la primul meci", a spus Mihai Stoichita pentru Antena Sport. Presa sportiva din capitala scrie ca favorit pentru postul de selecttioner este Edward Iordanescu. Imprumuta daca poti FIFA a introdus noi reglementari pentru acordurile de imprumut,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Olimpiu Morutan, ​fotbalistul echipei Galatasaray, a oferit o pasa de gol în partida pierduta, joi, pe teren propriu, scor 3-1, în fata formatiei Kasimpasa. Duelul a avut loc în etapa a XXII-a a campionatului Turciei.Morutan a pasat decisiv pentru golul lui Dervisoglu, marcat…

- Fotbalistul echipei Galatasaray, Olimpiu Morutan, a reusit un assist in partida pierduta, joi, pe teren propriu, scor 1-3, in fata formatiei Kasimpasa, in etapa a XXII-a a campionatului Turciei, conform news.ro. Morutan a pasat decisiv pentru golul lui Dervisoglu, marcat in minutul 39.Kasimpasa…

- Alexandru Maxim, mijlocașul echipei Gaziantep, a reușit golul victoriei pentru echipa sa în confruntarea cu Rizespor din etapa a 19-a a campionatului Turciei.Titular la Gaziantep, Alexandru Maxim a marcat în minutul 44. Fotbalistul român a fost înlocuit în minutul…

- Galatasaray, cu Alexandru Cicaldau (24 de ani) și Olimpiu Moruțan (22 de ani) titulari, a fost invinsa in deplasarea de la Adana Demirspor, scor 0-2. Ridvan Dilmen, fost mare fotbalist al lui Fenerbahce și al naționalei Turciei, a remarcat forma slaba a mijlocașului central transferat de la CSU Craiova. …

- Alexandru Maxim a înscris un gol pentru Gaziantep FK în victoria, scor 3-2, contra celor de la Fenerbahce. Meciul a facut parte din etapa cu numarul 16 din prima liga de fotbal a Turciei.Maxim a marcat din penalty, în minutul 54.Celelalte goluri ale învingatorilor au…

- Romania va disputa in aceasta luna ultimele doua partide in grupa din preliminariile Cupei Mondiale 2022. Prima va avea loc joi, 11 noiembrie, de la ora 21.45, pe stadionul „Steaua“ din București, contra Islandei. Cea de-a doua se va desfasura duminica, 14 noiembrie, de la ora 19.00, pe stadion „Rheinpark“…

- Olimpiu Morutan, a înscris un gol în meciul câstigat de Galalatasaray, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, în fata formatiei Gaziantep FK, la care sunt legitimati Alin Tosca si Alexandru Maxim. Partida a avut loc în etapa a XI-a a campionatului Turciei.Morutan…

- Fotbalistul echipei Galatasaray, Olimpiu Morutan, a inscris un gol in meciul castigat, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, in fata formatiei Gaziantep FK, la care sunt legitimati Alin Tosca si Alexandru Maxim. Partida a contat pentru etapa a XI-a a campionatului Turciei. Morutan,…