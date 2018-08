Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul Cosmin Contra a anuntat, vineri, lotul pe care va miza la primele meciuri din noua competitie Liga Natiunilor UEFA, intre jucatorii convocati numarandu-se tinerii Tudor Baluta si Denis Dragus. Atacantul Florin Andone (Brighton) lipseste, fiind accidentat.

- Dica a rabufnit la conferința de presa dinaintea meciului Rapid Viena – FCSB: ”Vi se pare ca nu suntem o astfel de echipa?”. Nicolae Dica, antrenorul de la FCSB, a luat foc la conferința de presa cand a fost intrebat daca echipa sa va fi mai ofensiva joi seara, contra celor de la Rapid Viena, in prima…

- Selectionerul Cosmin Contra a trimis faxuri de convocare de principiu pentru 19 jucatori care evolueaza la cluburi din srainatate, inaintea meciurilor cu Muntenegru si Serbia din Liga Natiunilor, informeaza FRF. Cei 19 jucatori sunt urmatorii: Tatarusanu, Pantilimon, Nita, Lung (portari), Sapunaru,…

- Formatia FCSB a invins, vineri, cu scorul de 2-1, cu echipa Al Gharafa, in ultimul meci din cadrul stagiului de pregatire din Olanda, in care golul victoriei a fost marcat in minutul 90+1, informeaza news.roEchipa bucuresteana a deschis scorul prin Dennis Man, in minutul 17, si a mai marcat…

- Vicecampioana Romaniei la fotbal, FCSB, a fost invinsa cu scorul de 2-1 (2-0) de PAOK Salonic, echipa antrenata de romanul Razvan Lucescu, luni seara, intr-un meci amical jucat in stagiul de pregatire din Olanda. Vicecampioana Greciei s-a impus prin golurile marcate de Vieirinha (5), din lovitura libera,…

- Formatia FCSB a terminat la egalitate, scor 1-1, partida amicala disputata, sambata, in cadrul stagiului de pregatire din Olanda, informeaza news.ro.Golul echipei lui Nicolae Dica a fost marcat de Florin Tanase ‘7. Pentru Ajax a inscris Eiting ’24.Vezi și: Concordia Chiajna,…

- Au marcat: Manea 37, Deac '61. Min '37, 1-0, Manea a impins mingea in poarta, dupa ce portarul Hradecky a respins balonul sutat de Mitrita; Min. 61, 2-0, Deac a finalizat cu un sut la coltul lung o actiune la care au mai participat Baluta, Mitrita si Manea. Cartonase galbene: Anton '47, Tatarusanu '78,…

- Romania joaca azi, de la 20:30, impotriva Finlandei, intr-un amical care se disputa la Ploiești. Partida este liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe ProTV. Romania - Finlanda 0-0LIVE AICI Echipele probabile: Romania: Tatarușanu, Cr. Manea, Sapunaru, M.Balașa, Bancu - P. Anton, Nedelcu - Chipciu, A. Baluța,…