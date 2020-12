Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul de Formula 1 Lewis Hamilton a fost desemnat de BBC sportivul anului in Marea Britanie. In 2020, pilotul echipei Mercedes a castigat al saptetea titlu de campion mondial si a egalat recordul detinut de Michael Schumacher. Hamilton este a doua oara ales Personalitatea sportiva a anului…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton a fost desemnat Personalitatea Sportiva a Anului de catre BBC, la capatul unui sezonul 2020 remarcabil, in care a devenit campion mondial de Formula 1 pentru a saptea oara in cariera sa, informeaza Reuters. Hamilton s-a impus in fata lui Jordan Henderson,…

- Pilotul britanic al echipei Williams, George Russell, il va inlocui pe Lewis Hamilton, bolnav de Covid-19, la echipa Mercedes, pentru a doua cursa din Bahrain, care va avea loc la finalul acestei saptamani, informeaza motorsport.comOptiunile echipei Mercedes au fost pilotul de rezerva Stoffel Vandoorne,…

- Deja campion mondial si in acest sezon de Formula 1, britanicul Lewis Hamilton s-a autoizolat dupa ce ieșit pozitiv la testul COVID-19 dupa Marele Premiu din Bahrain, a informat Federația Internaționala de Automobilism.Pilotul echipei Mercedes a avut trei teste negative saptamana trecuta, dar a inceput…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes) a castigat, duminica, Marele Premiu al Turciei la Formula 1, a 14-a etapa a Campionatului Mondial, egaland recordul de sapte titluri mondiale detinut de germanul Michael Schumacher. Plecat de pe locul 6 al grilei de start, Hamilton a fost urmat…

- Lewis Hamilton are de indeplinit o simpla formalitate pentru a cuceri al șaptelea titlu mondial din cariera, ocazie cu care va egala recordul deținut de Michael Schumacher. Pilotul echipei Mercedes a decis sa amane negocierea noului contract pentru sezonul 2021 pana in momentul in care va caștiga matematic…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton a devenit recordmanul absolut de victorii in Formula 1, iar echipa sa Mercedes si-a adjudecat al saptelea titlu mondial consecutiv la constructori, duminica, la Marele Premiu al Portugaliei, desfasurat pe circuitul din Portimao. Hamilton a obtinut a 92-a victorie din…

- Pilotul finlandez al echipei Mercedes, Valtteri Bottas, a castigat astazi Marele Premiu de Formula 1 al Rusiei. Cursa care a avut loc pe circuitul de la Soci este a zecea etapa a Campionatului Mondial de Formula 1. Marele Premiu al Rusiei a fost primul eveniment al Formulei 1 din acest sezon la care…