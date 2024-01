Stiri pe aceeasi tema

- Muhammad Yunus, laureat al premiului Nobel, a fost condamnat la inchisoare in Bangladesh, potrivit BBC.Un tribunal din Bangladesh l-a condamnat pe laureatul premiului Nobel Muhammad Yunus la șase luni de inchisoare pentru incalcarea legislației muncii. Susținatorii profesorului Yunus spun ca acest…

- Un tribunal din Bangladesh l-a condamnat luni pe laureatul Nobel, Muhammad Yunus, la șase luni de inchisoare pentru incalcarea legislației muncii, au declarat procurorii, un caz in care susținatorii sai spun ca este motivat politic, potrivit Reuters. Yunus, in varsta de 83 de ani, și Grameen Bank au…

- Fostul ministru rus Mihail Abizov a fost condamnat joi la 12 ani de inchisoare pentru frauda si constituirea unui grup infractional organizat, au anuntat agentiile de presa ruse, citate de Reuters. Abizov, odata un aliat al fostului presedinte Dmitri Medvedev care este in prezent vicepresedinte al…

- Influent cardinal, fost apropiat al Papei Francisc, condamnat la inchisoare pentru corupție. Procesul a durat doi ani și jumatateAngelo Becciu, care a fost unul dintre cei mai influenți cardinali ai Vaticanului, fost apropiat al Papei Francisc, a fost condamnat sambata de tribunalul de la Vatican la…

- Tribunalul Vaticanului l-a condamnat sambata la cinci ani și jumatate de inchisoare pe fostul consilier al Papei Francisc, cardinalul Angelo Becciu, pentru infractiuni financiare, in special deturnare de fonduri, informeaza BBC si Reuters, preluate de News.ro.

- Mama narcotraficantului mexican Joaquin "El Chapo" Guzman, incarcerat, a murit dupa ce a fost internata in ultimele doua saptamani intr-o clinica privata, a anuntat duminica presa locala, potrivit Reuters, informeaza News.ro.Consuelo Loera avea 94 de ani, noteaza El Sol de Sinaloa, un jurnal important…

- Un sud-coreean a fost condamnat la un an si doua luni de inchisoare pentru ca in 2016 a scris o poezie in care lauda Coreea de Nord, si pentru ca a incalcat o lege care interzice accesarea website-urilor nord-coreene, a relatat luni agentia sud-coreeana Yonhap, potrivit Reuters.

- Luni, 23 octombrie 2023, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Blaj, au depistat un tanar de 21 de ani, din Blaj, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis la data de 23 octombrie 2023, de Judecatoria Blaj. Tanarul a fost condamnat la executarea…