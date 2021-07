Stiri pe aceeasi tema

- Canicula din Canada aduce temperaturi record. In Lytton s-a inregistrat un nou record pentru a treia zi consecutiv: 49,5 grade Celsius. Saptamana a inceput cu 47.9 grade Celsius, dar fiecare zi de pana acum a adus record dupa record in orașul din Canada. Valul de caldura este cu atat mai greu de suportat…

- Cine vine din Regatul Unit in Romania trebuie sa stea in carantina. Este singurul stat din Europa ramas pe lista roșie pentru Romania, din cauza raspandiriiașa-numitei tulpini indiene. Lista țarilor cu risc epidemiologic a fost actualizata de autoritați. 21 de tari sunt acum pe lista rosie, intre care…

- DeMoga Music, casa de discuri condusa de Marius Moga, a devenit o adevarata pepiniera de artiști in cei peste 15 ani de prezența pe scena pop din Romania. Daca unii artiști au bifat deja cateva single-uri de top 3 in chart-urile de specialitate, intuiția lui Marius Moga este in largul ei atunci cand…

- Drake este artistul cu cele mai mari vanzari din acest deceniu, anunța Billboard. Canadianul i-a depașit pe Taylor Swift, Bruno Mars, Rihanna si Adele, care fix in ordinea asta alcatuiesc lista celor mai de succes muzicieni ai ultimilor zece ani. Potrivit revistei Billboard, rapperul sta foarte bine…

- Organizatorii premiilor Grammy au decis sa renunte la comitetul "secret" care ii selecta pe artisti pentru a fi inclusi pe lista nominalizarilor, muzicienii denuntand lipsa de transparenta si nereguli, informeaza sambata AFP. Nominalizatii pentru editia din 2022 a premiilor industriei…

- Cum a ajuns un oraș din Canada sa nu aiba net din cauza unor castori? Ei bine, deși furnizorii de televiziune și internet ingropasera cablurile la mai bine de un metru adancime și le invelisera cu un strat gros de protecție de 12 cm, in zadar… ”Domnii” castori au reușit sa sape bine de tot... View Article

- Departamentul de Stat al SUA a adaugat saptamana aceasta 116 tari la lista sa consultativa „Nivelul patru: nu calatoriti”, printre care Romania, Marea Britanie, Canada, Franta, Israel, Mexic și Germania. Inainte de actualizare recomandarea Departamentului de Stat privea 34 din aproximativ…

