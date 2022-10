MSI G322C este un nou monitor de gaming de 32 inch, care adoptă curbura ochiului uman MSI tocmai a lansat monitorul de gaming G322C, care se poate lauda cu o curbura echivalenta cu a ochiului uman. Avem de-a face cu un model de 32 inch, cu o curbura de 1000R si refresh rate de 170 Hz. Are si timp de raspuns de 1 ms. Acesta este un monitor cu panou VA Full HD si cu timp de raspuns MPRT de 1 ms. Ecranul ofera o luminozitate de pana la 250 de nits, dar si un contrast ratio de 3000:1. Cand vine vorba de culoare, acest nou venit acopera 89% din spatiul de culoare AdobeRGB, 92.3% din cel DCI-P3 si 116.4% din cel sRGB. Suporta AMD FreeSync Premium si opereaza intre 48 si 170 Hz via port… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

