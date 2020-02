Mr Big din Sex and the City a devenit tata la 65 de ani! Chris Noth, cunoscut drept Mr Big din Sex and the City, a devenit din nou tata! Actorul in varsta de 65 de ani si sotia lui, Tara Wilson, sunt fericiti de venirea pe lume a micutului Keats. Vezi aceasta postare pe Instagram Down from the heavens comes our second son- Keats! “ A thing of beauty is a joy forever” O postare distribuita de Chris Noth (@chrisnothofficial) pe Feb 18, 2020 la 8:25 PST Insusi fericitul tatic a postat, pe Instagram, prima fotografie cu bebelusul nou nascut. Sarah Jessica Parker si Kristin Davis l-au felicitat…