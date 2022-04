Motorola Edge 30 devine oficial: telefon cu ecran de 144 Hz, procesor Snapdragon 778G+ Motorola Edge 30 Pro a debutat inca de la inceputul anului, dar a ramas singurul reprezentant al seriei Moto Edge 30. Ea este completata acum de Motorola Edge 30, telefon high midrange, care a debutat pe 27 aprilie. Se remarca prin ecranul de 144 Hz si procesorul Qualcomm Snapdragon 778G+, iar mai multe detalii despre el aflati mai jos. Telefonul are un pret de pornire de 450 de euro si va debuta in curand pe piata din Europa, Asia, Australia, India, America Latina. Procesorul sau Snapdragon 778G+ este de fapt o versiune cu overclocking a faimosului Snapdragon 778G, gasit deja pe o sumedenie de… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Samsung a adus in Romania cele mai noi telefoane midrange ale sale, Samsung Galaxy A33 5G si Samsung Galaxy A53 5G. Ambele au procesor Exynos 1280, impart un design similar al spatelui si au preturi destul de apropiate. Au si camera quad, iar A33 5G inaugureaza stabilizarea optica in gama A30. Hai sa…

- Samsung a anuntat pe 17 martie 2022 telefoanele midrange de generatie noua Samsung Galaxy A53 5G si Galaxy A33 5G, dar a trecut pe sub radar si noul Samsung Galaxy A73 5G. El a primit doar o confirmare a existentei, fara o prezentare detaliata, desi marcheaza o premiera: primul telefon Galaxy A cu camera…

- Huawei Consumer BG pregateste lansarea a 3 noi produse hardware in tara noastra, iar ele vor fi disponibile in magazine de pe 23 martie 2022. Printre ele se numara Huawei Nova 9 SE, primul telefon Huawei cu camera de 108 MP, dar si ceasul Huawei Watch GT Runner si laptopul Huawei MateBook D15 AMD. Huawei…

- Xiaomi a tinut pe 15 martie un eveniment important, in cadrul caruia a prezentat variantele globale ale telefoanelor Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro si Xiaomi 12X, plus purtabile . Smartphone-urile au fost lansate in China la final de an 2021 si acum sunt gata sa ajunga pe piata internationala, inclusiv in…

- Huawei a bifat multe premiere de-a lungul anilor, dar cumva nu s-a inscris all in in cursa megapixelilor. Astfel, primul sau telefon cu camera de 108 megapixeli tocmai a sosit si se numeste Huawei Nova 9 SE. Ce alte dotari ofera el aflati mai jos. Huawei Nova 9 si Nova 9 Pro au debutat in 2021, iar…

- ZTE nu a mai asteptat pana la MWC 2022 pentru a isi lansa flagshipul, prezentand lumii noul telefon flagship Nubia Z40 Pro pe 25 februarie. Telefonul este o colectie de tehnologii de top, in frunte cu incarcarea magnetica wireless. Are si ecran de 144 Hz si procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Telefonul…

- Oppo a tinut un eveniment important de lansare pe 24 februarie, inaugurand seria Oppo Find X5. Ea include atat flagshipul companiei, Oppo Find X5 Pro, cat si versiunea sa mai mica, Oppo Find X5, dar si un Oppo Find X5 Lite, care nu e altceva decat un Oppo Reno 7 5G rebranduit. Find X5 si Find X5 Pro…

- Credeam ca HMD Global va astepta pana la MWC 2022 pentru a isi prezenta noua colectie de telefoane Nokia, dar iata ca unul a venit chiar mai devreme. E vorba despre Nokia G21, care vine cu un ecran LCD de 90 Hz si o baterie ce promite pe hartie 3 zile de autonomie. Urmasul lui Nokia G20 are o baterie…