Motorola a prezentat un smartphone rulabil la Lenovo Tech World ‘22

- Motorola a prezentat un nou concept de smartphone Rollable. Conceptul a fost gandit de echipa 312 Labs, grupul intern de inovare Motorola pentru produse, cercetare, design și experți in inginerie din intreaga lume. 312 Labs exploreaza mai multe arii tehnologice in curs de dezvoltare și unul dintre acestea…

Compusa din doua modele, noua serie Pixel 7 vine cu putine schimbari de design, dar foloseste o noua versiune a chipset-ului dezvoltat intern de Google.

- Pixel 7 si Pixel 7 Pro, smartphone-uri care au avut parte si de un preview din partea companiei americane la Google I/O, au, in principiu, aceeasi constructie ca modelele de anul trecut, cu mici ajustari. Cele doua folosesc Tensor G2, a doua versiune a chipset-ului dezvoltat de Google si lansat initial…

- Chindia Targoviște a anunțat transferul portarului Mihai Eșanu (24 de ani), plecat de curand de la Dinamo. Dinamo a retrogradat in Liga 2 cu Mihai Eșanu in poarta, dar goalkeeperul bucureștean va continua sa apere in eșalonul de elita. Mihai Eșanu, prezentat la Chindia Targoviște Eșanu a semnat cu Chindia…

- Dupa o lunga pauza, formatia Millenium a reusit sa isi surprinda admiratorii. De aceasta data cu videoclipul piesei „Stii ce simte inima”. Aceasta este prima productie video realizata prin utilizarea tehnologiilor de ultima generatie, din industria creativa din Republica Moldova, informeaza Noi.md cu…

A patra versiune a seriei Galaxy Z Fold 4 este mai usoara si dispune de o camera foto incomparabil mai buna decat modelul anterior.

- Un barbat in varsta de 55 de ani s-a prezentat vineri dupa-amiaza la sediul Poliției Orașului Oravița pentru a sesiza un accident rutier fara victime, in care fusese implicat cu o seara in urma, pe strada 1 Decembrie 1918 din localitate, cand a condus autoturismul și a lovit o mașina parcata in fața…

- Cei care vor trece pragul Festivalului Vaii Mureșului de la Rastolița, eveniment care va debuta sambata, 30 iulie, vor avea parte de un frumos obieci, cel al nunții, prezentat vizitatorilor de catre Muzeul Etnografic "Anton Badea" și Ansamblul „Doina Mureșului" din Reghin. „Nunta, in orizontul popular,…