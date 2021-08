Motociclistul care a provocat moartea unui tânăr aflat pe o trotinetă a fost reținut pentru omor. Cum s-a întâmplat nenorocirea Motociclistul Laurentiu Trica Mitici a fost reținut pentru omor, iar procurorii cer arestarea lui. Miercuri, el a intrat intr-un conflict in trafic cu un tanar care se deplasa pe o trotineta electrica, dupa ce acesta din urma l-ar fi lovit in spate, la un semafor. Cei doi s-ar fi injurat, iar la urmatorul semafor Mitici […] The post Motociclistul care a provocat moartea unui tanar aflat pe o trotineta a fost reținut pentru omor. Cum s-a intamplat nenorocirea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

