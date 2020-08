Stiri pe aceeasi tema

- Accident de circulație, vineri, la intersecția strazilor Arhitect Victor Vlad și Bujorilor din Timișoara. Un biciclist a ajuns la spital dupa ce a fost lovit de o mașina al carui șofer nu i-a acordat prioritate. Cel pe doua roți era sub influența alcoolului.

- Un barbat in varsta de 42 ani a fost grav ranit dupa ce masina in care se afla a intrat in coliziune, joi, cu un alt autoturism in localitatea Dumbrava, comuna Timisesti, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt, Irina Popa.Victima a ramas incarcerata…

- Astazi, 28 iulie 2020, in jurul orei 00.15, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurala Galda de Jos l-au depistat pe un tanar de 27 ani, din comuna Ipotești, județul Suceava, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei Ighiu, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.…

- Un barbat de 46 de ani, din municipiul Suceava, este cercetat intr-un dosar penal deschis pe numele sau, dupa ce, aflat la volan, a pierdut controlul autoturismului, cu care a lovit violent un podeț de beton. In urma impactului, doua fetițe aflate in mașina au fost ușor ranite.Accidentul s-a ...

- Joi, 2 iulie, in timp ce conducea autoturismul pe strada Grigore Ureche din municipiul Suceava, din cauza neasigurarii la efectuarea manevrei de mers inapoi, un localnic de 18 ani a acroșat o femeie 79 ani din municipiul Falticeni, care s-a angajat in traversarea strazii prin loc nemarcat. In urma…

- In urma cu puțin timp, un accident rutier s-a petrecut la intersecția strazilor Dumbravei cu Trivale, acolo unde, un pieton a fost lovit de un autoturism. La fața locului s-au deplasat pentru a interveni o ambulanța a SAJ Argeș și un echipaj de poliție. “Din verificarile preliminare efectuate de politistii…

- Scene de groaza in plina strada. Un politician a lovit un pieton cu mașina și apoi a plecat. Un barbat de 50 de ani a fost lovit de o mașina pe o trecere de pietoni din Targu Jiu, dar șoferul nu a oprit sa vada ce s-a intamplat. Surse din ancheta spun ca mașina era condusa se deputata PSD, Elvira…