Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de cinci ani, din localitatea Beriu, județul Hunedoara, a fost ranit, marți, cand a ieșit in fața porții, de vecinul sau, care incerca sa parcheze. Potrivit ISU Hunedoara, un copil, in varsta de aproximativ 5 ani, care a ieșit in fața porții, a fost lovit de un autoturism condus de…

- Un grup de motocicliști din Ungaria a fost spulberat pe DN 68 de o mașina intrata pe contrasens. Doi barbați au murit, altul e ranit grav Șoferul unei mașini a provocat moartea a doi motocicliști maghiari, duminica, 16 iulie, dupa ce s-a angajat intr-o depasire si a intrat intr-un grup de sase motociclisti…

- Șoferul unei mașini a provocat moartea a doi motocicliști maghiari, duminica, 16 iulie, dupa ce s-a angajat intr-o depasire si a intrat intr-un grup de sase motociclisti care se deplasau din sens opus, pe DN 68, intre Caransebes si Hateg, potrivit unui comunicat transmis de IPJ Hunedoara, citat de Agerpres.Accidentul…

- FOTO: Accident extrem de grav in Hunedoara. O mașina a spulberat 6 motocicliști: doi au murit și unul este grav ranit Doi motocicliști au murit și unul este grav ranit in urma unui grav accident rutier care a avut loc pe DN 68 Hațeg-Caransebeș. In accident au fost implicate un autoturism și trei motociclete.…

- O mașina a intrat intr-un grup de 6 motocicliști, potrivit Gazeta de Dimineața.Potrivit poliției, un barbat in varsta de 56 de ani, din Petroșani, județul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism pe DN68 din direcția Caransebeș spre Hațeg, a depașit o coloana de mașini, moment in care a intrat intr-un…

- Un copil de 3 ani, care se afla cu parintii sai in apropierea blocului in care locuieste, a fost atacat, miercuri seara, de un caine din rasa Amstaff, considerata periculoasa. Minorul a fost dus de urgenta spital, dupa ce a fost muscat de piciorul drept, informeaza News.ro. Incidentul a avut loc miercuri…

- Polițiștii rutieri din Beclean au intervenit duminica la un accident rutier, produs in localitatea Uriu din județul Bistrița-Nasasud. Din primele verificari efectuate, un barbat, de 38 de ani, din Gherla, in timp ce conducea un autoturism pe Drumul Național 17, pe direcția de mers spre Dej, a pierdut…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea unui minor, a avut loc in aceasta dupa-amiaza, pe DJ 171, in localitatea Caianu Mic. Din primele verificari efectuate la fața locului, un autoturism care circula pe Drumul Județean 171 și care era condus de o femeie, de 28 de ani, din Uriu, a accidentat un copil…