Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 6 august 2023, in jurul orei 11.25, polițiștii din Cugir au depistat un tanar de 25 de ani, din comuna Romos, județul Hunedoara, in timp ce conducea o motocicleta, pe raza orașului Cugir, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. In urma testarii motociclistului,…

- La data de 6 august 2023, in jurul orei 11,25, polițiștii din Cugir au depistat un tanar de 25 de ani, din comuna Romos, județul Hunedoara, in timp ce conducea o motocicleta, pe raza orașului Cugir, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. In urma testarii motociclistului,…

- Tanar din Rachiți, fara permis de conducere, surprins in trafic la Albești. Polițiștii i-au facut dosar penal Sambata, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 3 Hlipiceni au oprit pentru control, pe drumul județean D.J. 282, in comuna Albești, un autoturism, condus de un tanar, de 32 de…

- Barbat de 34 de ani, prins de polițiștii din Alba, in timp ce conducea o motocicleta neinmatriculata și fara permis. S-a ales cu dosar penal Barbat de 34 de ani, prins de polițiștii din Alba, in timp ce conducea o motocicleta neinmatriculata și fara permis. S-a ales cu dosar penal La data de 27 iulie…

- Șofer din Stremț, depistat cu ”alcool la bord”, in trafic, s-a ales cu dosar penal: Ce alcoolemie avea Un șofer din Stremț, depistat cu ”alcool la bord”, in trafic, s-a ales cu dosar penal. Ce alcoolemie avea barbatul. La data de 14 iulie 2023, in jurul orei 18.46, polițiștii din Teiuș au depistat un…

- Un barbat din Turda a fost depistat la volan de polițiștii de la rutiera circuland prin județul Alba deși nu avea un permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. La data de 6 iulie 2023, in jurul orei 15,30, polițiștii Postului de Poliție Girbova au depistat un barbat de 56 de ani, din…

- Barbat din Oraștie prins la volan, in Alba Iulia, fara permis: S-a ales cu dosar penal Barbat din Oraștie prins la volan, in Alba Iulia, fara permis: S-a ales cu dosar penal Un barbat de 34 de ani, din Oraștie, județul Hunedoara, a fost depistat de polițiștii rutieri din Alba Iulia in timp ce conducea…

- Șofer din Alba, cu permisul de conducere suspendat, depistat de polițiști in trafic: S-a ales cu dosar penal Un șofer din Alba, cu permisul de conducere suspendat, a fost depistat de polițiști in trafic. Barbatul s-a ales cu dosar penal. Citește și: SCUTUL PADURII in Alba: AMENZI in valoare de peste…