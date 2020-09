Moto: Valentino Rossi va concura ''99%'' anul viitor pentru echipa Yamaha-Petronas Pilotul italian Valentino Rossi, in varsta de 41 de ani, de sapte ori campion mondial la clasa MotoGP, a mentionat joi ca va concura ''99%'' anul viitor pentru echipa Yamaha-Petronas, desi inca nu a semnat contractul, transmite AFP. Intrebat intr-o conferinta de presa despre zvonurile ca se va retrage dupa 20 de ani petrecuti la cel mai inalt nivel, Rossi a raspuns ca "nu este adevarat". "Nu ne grabim in discutiile cu Yamaha fiindca avem timp (...), dar pot sa spun ca voi fi 99% la Yamaha-Petronas anul viitor", a declarat el. Italianul piloteaza pentru echipa de uzina Yamaha, unde… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

