- Un tanar, in varsta de 19 ani este posibilul autor al unui tragic accident. In urma cu cinci zile, un biciclist din județul Botoșani a fost lovit mortal de o mașina. In loc sa ii acorde primul ajutor și sa sune la 112, șoferul a fugit de la locul accidentului.

- Un tanar din Neamț circula pe strazile din Bistrița. Polițiștii l-au oprit in trafic și apoi i-au confiscat autoturismul. CE au descoperit oamenii legii: O plimbare prin Bistrița l-a lasat pe un tanar din județul Neamț…fara autoturism. Acesta i-a fost confiscat tocmai de oamenii legii. Mai exact, in…

- Breaking News, Eveniment Tanar din Pietroșani, baut și fara permis, depistat in trafic de oamenii legii 25/09/2020 12:05 Un tanar de 29 de ani, din Pietroșani, s-a ales cu dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe și conducere fara permis, dupa ce acesta a fost depistat…

- La data de 11 septembrie 2020, in jurul orei 15.30, polițiștii de investigații criminale din Aiud l-au depistat și reținut, pe raza municipiului, pe un barbat de 43 de ani, din comuna Alțina, județul Sibiu, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei inchisorii. Barbatul a fost condamnat,…

- Un tanar, in varsta de de 27 de ani, originar dintr-o localitate din raionul Ungheni, a fost reținut de oamenii legii, pentru ca a furat mai multe instrumente electrice din apartamentul in care a facut reparație. Potrivit Poliției, suspectul, impreuna cu alți muncitori, au efectuat lucrari de reparație…

- Un tanar de 25 de ani din Capitala risca sa-si petreaca urmatorii ani dupa gratii pentru furt dintr-un automobil.Potrivit politiei, suspectul a furat dintr-o masina parcata pe strada Socoleni un telefon mobil, un portmoneu in care se aflau bani și actele de identitate.

- Miercuri seara, in jurul orei 23, un echipaj al Politiei Rutiere aflat in patrulare cu autospeciala de serviciu, pe bulevardul Traian din municipiul Hunedoara, a observat in incinta unei statii de alimentare cu carburanti un tanar, despre care detineau informatii ca nu poseda permis de conducere, care…

- In imaginile postate pe Facebook, un angajat al Direcției Deservire și Suport General (DDSG) din cadrul Poliției Locale Sector 4, agent de securitate, nicidecum polițist, solicita legitimare, nu prezinta o legitimație, n-are insigna și amenința ca va incatușa persoanele care l-au claxonat fiindca ieșea…