Stiri pe aceeasi tema

- O femeie care s-a catarat pe Statuia Libertatii in semn de protest fata de separarea familiilor de imigranti a fost arestata de politie de Ziua Independentei Americii.Autoritatile au incercat sa o convinga pe femeie sa coboare dar ea a refuzat sa plece.

- O tanara de 28 de ani a fost arestata, marți, in cazul celor 8 bebeluși uciși la Spitalul Countess din Chester. Asistenta medicala era foarte apreciata la locul de munca, fiind considerata de colegii ei din domeniul medical un fel de inger pazitor al copiilor care treceau pragul spitalului. Lucy Letby,…

- Anul trecut, malul se afla la mai bine de 10 metri de o anexa din gospodarie. Apele involburate, umflate de ploile din ultimele zile, l-au erodat, ajungand ieri dupa-amiaza la nici doi metri de anexa respectiva. Pe Petru Lazar l-am gasit ieri demontand, impreuna cu ajutoare de la Primarie, constructia…

- Fanii englezi așteapta cu nerabdare meciurile echipei naționale la Cupa Mondiala care debuteaza joi in Rusia. Autoritatile din Marea Britanie le-au pus insa gand rau unora dintre ei. Mai exact, peste 1.300 de huligani au fost opriți sa plece spre Rusia, dupa ce reprezentanții guvernului le-au reținut…

- "Analizele de laborator arata ca vacuta, care a petrecut 15 zile in Serbia dupa care a revenit in Bulgaria, sunt negative pentru toate maladiile testate", a anuntat luni Agentia pentru securitatea alimentara din Bulgaria. "Nu va mai fi sacrificata si va reveni la cireada ei pana la sfarsitul saptamanii",…

- Facebook va fi interzis, timp de o luna, in Papua Noua Guinee dupa ce au fost identificate mai multe conturi false. De asemenea, s-a demarat și o ancheta pentru a se stabili efectul pe care il are rețeaua de socializare asupra țarii. (Console si accesorii gaming) Sam Basil, ministul de comunicare, a…

- Comentatorul sportiv Cristian Topescu, in varsta de 81 de ani, a incetat din viata, ieri, la Spitalul Elias din București, unde era internat la Secția de Terapie Intensiva, ca urmare a unor complicații provocate de diabet și de alte boli cronice.

- Investitorii turistici vor putea construi pensiuni agroturistice in Delta Dunarii cu un teren aferent de cel putin 200 de metri patrati. Motivul? Limita a fost redusa de la minimum 1.000 de metri patrati, prin ordinul ministrului Turismului, Bogdan Trif, in conditiile in care suprafata de uscat in aceasta…