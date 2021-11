Stiri pe aceeasi tema

- NASA a anuntat marti dimineata amanarea unei iesiri in spatiu a doi dintre astronautii sai de pe Statia Spatiala Internationala (ISS) din cauza riscului „deseurilor”, informeaza AFP.

- Echipajul international format din patru membri care a ajuns joi pe Statia Spatiala Internationala (ISS) a fost intimpinat cu urale, aplauze si multe imbratisari, relateaza agentia DPA vineri. Capsula Crew Dragon Endeavour a Space X, care i-a transportat pe astronautii americani Thomas Marshburn, Raja…

- O capsula SpaceX cu patru astronauti la bord a andocat joi seara la Statia Spatiala Internationala, unde noul echipaj, Crew-3, va efectua o misiune de sase luni pe orbita, informeaza AFP, citata de Agerpres. Cei trei americani si un german îi înlocuiesc pe membrii echipajului Crew-2, care…

- O toaleta din capsula SpaceX s-a defectat, astfel ca astronauții care urmau sa paraseasca Stația Spațiala Internaționala duminica trebuie sa foloseasca scutece pe drumul de intoarcere, anunța The Guardian . Astronautul NASA Megan McArthur a spus despre situație ca „nu este optima”, insa poate fi gestionata.…

- Echipa de film din Rusia, care a mers in spațiu pentru a turna primul film realizat in afara planetei noastre, s-a intors pe Pamant, duminica, dupa ce a petrecut 12 zile pe Stația Spațiala Internaționala, relateaza The Guardian.

- Astronautul german Matthias Maurer, de la Agentia Spatiala Europeana (ESA), a spus ca va lua cu el tocanita de vanat si supa de cartofi atunci cand va calatori spre Statia Spatiala Internationala (ISS), la sfarsitul lunii octombrie, potrivit DPA. Matthias Maurer, in varsta de 51 de ani, a afirmat, cu…

