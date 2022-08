Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele partidului Forta Dreptei Ludovic Orban a anuntat ca, in cursul acestei saptamani, formatiunea va sesiza Avocatul Poporului pentru a ataca ordonanta care prevede modificarea Codului fiscal la Curtea Constitutionala. „Vom sesiza in cursul acestei saptamani Avocatul Poporului ca sa avem constiinta…

- Presedintele partidului Forta Dreptei, Ludovic Orban, a declarat luni ca formatiunea someaza Guvernul sa organizeze alegeri locale anticipate in localitatile in care nu mai exista primari, aratand ca in cazul in care Executivul nu va anunta data acestui scrutin va fi demarata procedura de atac in…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a retras cetatenia ucraineana a doi cei mai cunoscuti oligarhi din Ucraina, Igor Kolomoiski si Ghennadi Korban, precum si lui Vadim Rabinovici, un fost magnat devenit deputat de opozitie. Cei trei se numara printre cei mai bogati evrei din Ucraina, informa joi…

- Toate amenzile date in pandemie au incalcat legea. Este concluzia la care a ajuns chiar Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC), dupa ce unei politiste din Bistrita-Nasaud i s-au imputat cheltuielile de judecata de la un proces verbal de contraventie anulat de tribunal.…

- Viktor Orban a anuntat un ajutor incredibil de mare pentru toti maghiarii, in conditiile scumpirilor de la raft si de la pompe, in statiile PECO. Guvernul de la Budapesta a decis prelungirea plafonarii preturilor carburantilor si ale unor alimente de baza pana pe 1 octombrie. Au inghetat si dobanzile…

- Guvernul a decis ca specialistii de la Ministerul Finantelor si Ministerul Justitiei sa stabileasca in cel mai scurt timp mecanismul concret de plata a despagubirilor dispuse prin hotararea judecatoreasca privind dosarul „Colectiv”, a anuntat Executivul.

- Guvernul a decis ca orice notificare de reducere a pretului unui produs va indica in mod clar pretul aplicat anterior de comerciant. Executivul a modificat si completat Hotararea de Guvern 947/2000 privind modalitatea de indicare a preturilor produselor oferite consumatorilor spre vanzare.