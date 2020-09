Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai frumoasa zi din viata unei femei s-a transformat intr-un adevarat cosmar! Zoe Dallimore (31 ani) s-a casatorit in weekend cu barbatul vietii ei, insa petrecerea a fost cu peripetii. O nunta cu surprize! Ce se afla pe tortul mirilor. Invitatii au fost oripilati Intr-un clip…

- In ciuda imaginii sale curate, Hepburn s-a bucurat de mai multe aventurii extraconjugale. Cu toate acestea, nu a avut noroc in dragoste, iar lista ei de relatii era tot timpul in crestere. Inainte sa aiba o legatura cu Mel Ferrer si Andrea Dotti, actrita s-a indragostit de William Holden. Idila a fost…

- „E un fenomen nefast pe care cu totii il regretam. Cristian Milicin a fost un om deosebit, un tanar de 44 de ani, fara comobirditati, nu a fumat in viata lui. E adevarat ca avea obezitate gradul II, dar sa fim seriosi, daca ar muri toti obezii care ar face COVID s-ar goli planeta. Omul acesta nu a avut…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a lansat noi critici la adresa presedintelui Klaus Iohannis si a premierului Ludovic Orban. Motivul: cele 80 de miliarde de euro pe care Romania le va primi de la Bruxelles. ”Suma noastra este mai mica decat ce am fi avut nevoie”, sustine Tariceanu.

- Se intelege ca medicii pun izolarea, carantina, purtarea mastilor, pastrarea distantei fizice, toate masurile de limitare a pandemiei in interesul colectivitatii, mai presus de interesele individului. In primul rand lumea ar trebui sa stie ca de cand au aparut pandemiile absolut toate masurile au fost…

- Singurul nepot al regretatului Elvis Presley a murit duminica, la numai 27 de ani, a confirmat managerul mamei sale Lisa Marie Presley. Benjamin Keough s-ar fi sinucis, potrivit jurnaliștilor de la TMZ. Cu toate acestea, managerul Roger Widynowski nu a oferit alte detalii despre moartea sa. El a spus…

- Elena Ionescu a caștigat recent Survivor Romania, iar din acel moment viața ei s-a schimbat complet. Dupa ce a trecut printr-un divorț, artista a luat decizia de a participa la cel mai dur show, pentru a-i oferi fiului ei o viața mai buna. Daca un timp a refuzat sa dezvaluie motivele care au dus la…