Stiri pe aceeasi tema

- Vloggerul Dorian Popa a marturisit in cadrul podcastului gazduit de comediantul Cosmin Nedelcu alias Micutzu ca nu va „mai aprinde un cui de-aici inainte cat voi trai”. Declarația survine dupa ce artistul a fost prins in luna octombrie la volan sub influența canabisului.

- Dana Marijuana nu este de partea celebrului influencer Dorian Popa, surprins la volan, sub influența substanțelor interzise, chiar daca și ea a trecut, la debutul muzical, printr-un episod controversat, de care acum nu e deloc mandra. Solista de hip-hop crede, insa, ca Dorian ar avea nevoie de ”energizante”…

- Dorian Popa a rupt tacerea! Vloggerul a recunoscut public ca s-a drogat, iar la mai mult timp distanța s-a urcat la volanul mașinii și a condus. Dupa o saptamana de tacere, a decis sa spuna lucrurilor pe nume, menționand care a fost motivul pentru care a recurs la canabis. Dorian Popa sufera dupa desparțirea…

- Dorian Popa a reacționat, dupa ce pe 28 octombrie a fost prins drogat la volan. Vloggerul și-a cerut scuze public, spunand ca iși asume in totalitate faptul ca, intr-adevar, a consumat substanțe interzise cu cateva zile inainte sa fie oprit de polițiști.

- Știrea bomba a zilei de azi este ca Dorian Popa a fost prins drogat la volanul bolidului de lux! Potrivit informațiilor, in momentul in care a fost oprit de oamenii legii, artistul purta doar un halat de baie și le-a spus polițiștilor ca se intoarce de la o petrecere, unde a inhalat accidental un fum…

- Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat nimeni altul decat Dorian Popa. Iata cum a fost suprins, de aceasta data, cunoscutul vlogger de la noi de catre PAPARAZZI SpyNews.ro, cand credea ca nimeni nu il vede. Va aratam imagini in exclusivitate…

- Dorian Popa este una dintre persoanele care a investit sume importante de bani in afacerile lui Calin Donca. Vloggerul a vorbit, in cea mai recenta intervenție pentru presa romaneasca, despre situația cu care se confrunta in prezent. Nimeni dintre partenerii afaceristului din Brașov nu raspunde la telefon.…