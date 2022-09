Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii de la Tribunalul Prahova au decis arestarea preventiva a lui Daniel Rafte, cercetat pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de mare risc Decizia nu este una definitiva Oficial din instanta Solutia pe scurt: In baza disp. art.226 C.P.P., admite propunerea formulata de Parchetul…

- Un constructor din Cluj din recunoaște ca are dificultați din cauza instabilitații economice și un profit mult mai mic fața de primul an pandemic. Cererea in scadere pentru proiectele imobiliare noi il pune in dificultate in ceea ce privește anul 2023.

- Reprezentanții Asociației Pro Consumatori au transmis ca prețul zaharului s-a dublat in ultima luna.Motivul, susțin aceștia, este cererea crescuta, avand in vedere ca este perioada in care se fac conserve, gemuri și dulcețuri.Președintele Asociației Pro Consumatori, Costel Stanciu,…

- Avocatul acuzat de uciderea iubitei sale ramane in arest. Inalta Curte de Casatie si Justitie a confirmat ieri decizia Curtii iesene de Apel privind prelungirea masurii de arestare preventiva a lui Sebastian Felecanu. Intr-un dosar separat, magistratii au respins si cererea acestuia de inlocuire a arestului…

- Artistei Andreea Balan nu i-a fost deloc ușor cand a decis sa puna punct casnicie la doar cateva luni de la nunta. Ea a avut nevoie de timp ca sa iși revina dupa desparțire dar a gasit soluția potrivita pentru ea.

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus transferarea intr-un penitenciar din Romania a unui barbat de 43 de ani, condamnat in Italia la 30 de ani de inchisoare. Barbatul a fost acuzat de uciderea unui roman, in august 2015, in Reggio Calabria, Italia. Anchetatorii au stabilit ca motivul crimei…

- Hotararea are numarul 6662 2022 si a fost pronuntata in dosarul 30159 212 2021, cauza deschisa de Primarul Municipiului Constanta, in calitate de reclamant, in contradictoriu cu paratul Biserica Parohia Palazu Mare II. In Sectiunea Document puteti consulta Hotararea 6662 2022 a Judecatoriei Constanta.…

- Lili Sandu și partenerul ei, Silviu Țolu, au decis ca este momentul perfect pentru o vacanța, iar cei doi s-au relaxat in Grecia. Vedeta a decis sa petreaca momente frumoase alaturi de iubitul ei, motiv pentru care baiețelul ei a ramas acasa cu bunicii. Iata ce a marturisit frumoasa bruneta in mediul…