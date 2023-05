Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici a reușit sa fie cunoscut in intreaga lume și chiar nu mai are nevoie de absolut nicio prezentare. La doar 18 ani, sportivul, dublu campion mondial și european, a marturisit ca nu vrea sa știe cați bani are in conturi și a spus și motivul pentru care nu este deloc interesat de situația…

- Un apropiat al familiei regale face dezvaluiri controversate despre venirea pe lume a prințului Harry. Potrivit spuselor biografului secret al prințesei Diana, Regele Charles a fost dezamagit atunci cand s-a nascut cel de-al doilea copil al sai, prințul Harry. De ce?! Aflați raspunsul in randurile de…

- Lidia Fecioru a surprins pe toata lumea cu ultimele afirmații privind divorțul dintre Deea și Dinu Maxer. Cei doi au ales sa-și spuna „adio” dupa 18 ani, iar bioterapeuta considera ca saracia ar putea sa fie una dintre cauze.

- Desparțirea momentului in showbiz-ul romanesc, divorțul dintre Deea si Dinu Maxer, a fost dezbatuta in exclusivitate in cadrul emisiunii ”Exclusiv VIP” cu Cristi Brancu, la PRIMA TV. Dinu Maxer a venit in platoul emisiunii și a oferit primul interviu despre divorțul de Deea și a spus care este adevarul…

- Fanii lui Dinu și a Deei Maxer sunt in șoc dupa anunțul divorțului dintre cei doi, astfel ca au incercat sa gaseasca motivul care ar fi putut sa duca la aceasta decizie. Printre cele mai frecvente a fost diferența mare de varsta dintre ei, astfel ca Dinu a dat carțile pe fața și a spus adevarul.

- Tuturor ni s-a intamplat, macar o data in viața sa vrem sa mancam paine pe care o avem in bucatarie de mai mult de o zi și sa observam, cand desfacem punga, ca este mucegaita. Așa-i ca te-ai intrebat oare ce se intampla daca ai consuma o felie de paine cu pete de mucegai?! Iata ce spun specialiștii.

- Miliardarul Elon Musk este insoțit peste tot prin sediul Twitter de cel puțin doi bodyguarzi care il conduc pana la toaleta, a dezvaluit un inginer al companiei de social media, potrivit Business Insider.

- Serviciul de Telecomunicații Speciale a dezvaluit cum a fost salvata femeia rapita din București in aceasta dimineața. Tanara, care a fost sechestrata in portbagajul unei mașini, a reușit sa sune de doua ori la 112, și astfel, a fost salvata cu ajutorul tehnologiei de geolocalizare HTML 5.