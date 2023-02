Motivul pentru care Bulgaria ar putea amâna trecerea la moneda euro Agentia de evaluare financiara Moody’s a confirmat la „Baa1” ratingul Bulgariei pe termen lung, in valuta si moneda locala, cu perspectiva stabila, si a apreciat ca tara inca isi poate indeplini obiectivul de aderare la euro din 2024, dar scenariul principal indica faptul ca acest proces va fi probabil intarziat cel putin pana in 2025, transmite Novinite. Confirmarea ratingului Bulgariei vine pe fondul asteptarilor Moody’s ca actuala criza energetica din Europa nu va slabi semnificativ situatia fiscala si economica a tarii, dar agentia avertizeaza asupra riscurilor la adresa eficacitatii Guvernului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

