Motivul pentru care a fost arestat celebrul caricaturist tunisian Tawfik Omrane

Stiri pe aceeasi tema

- Prezența ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, la cununia civila din weekend a fiului premierului Marcel Ciolacu a fost o surpriza pentru liderii PSD prezenți la acest eveniment. Dancu și Firea, marii absenți motivați de imprejurari…de la Sarata Monteoru PUTEREA a semnalat ca o serie de lideri…

- F.T. Polițiștii din Urlați au pus in executare, la sfarsitul saptamanii, un mandat de percheziție domiciliara la locuința unei persoane banuite de savarșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Motivul descinderii a fost – potrivit unui comunicat al…

- Dupa ce a ajuns, recent, in sala de operație, Horia Moculescu este pregatit sa susțina din nou concerte! La varsta de 86 de ani, maestrul reușește sa aduca bucurie in sufletul publicului, prin muzica sa. Ca drept urmare, Horia Moculescu se pregatește intens, compunand ori de cate ori are inspirație.…

- Victor Dorobanțu, celebrul actor care a interpretat rolul The Thing, „mana” misterioasa din popularul serial „Wednesday”, nu iși rasfața iubita la ocazii speciale. Cei doi sunt impreuna de cateva luni, insa, lucrurile sunt cat se poate de serioase intre ei, s-au muta impreuna din a doua luna de relație.

- In cursul zilei de ieri Catalin Bordea a anunțat oficial, desparțirea de femeia alaturi de care a trait o frumoasa poveste de dragoste mai bine de un deceniu. Celebrul comediant a anunțat ca au semnat actele de divorț și ca au luat-o pe drumuri separate. Ce declara Catalin Bordea in trecut, despre fosta…

- Dan Negru este deranjat de hotelierii din Romania, dar nu numai. Omul de televiziune a ramnit la modul in care japonezii știu sa iși promoveze țara și valorile. Celebrul om de televiziune se afla in vacanța in indepartata Japonie, de unde a postat un mesaj care ar trebui sa ajunga la urechile guvernanților…

- Christophe Galtier (56 de ani), inca sub contract cu PSG, a fost arestat preventiv in Franța dupa acuzațiile de rasism și islamofobie, noteaza RMC Sport. Conform sursei menționate, antrenorul a fost arestat preventiv in dimineața zilei de 30 iunie, alaturi de fiul lui, John Valovic-Galtier. Citește…

- Principalul suspect in cazul dublei crime de la Timisoara a fost prins. Dupa doua zile de cautari, barbatul a fost capturat și dus la audieri. Potrivit polițiștilor, barbatul de 38 de ani a fost gasit in zona Garii de Nord din Timișoara. Ieri, suspectul s-ar fi dus acasa pentru a-si schimba hainele,…