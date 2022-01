Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul-sef al Curtii Federale, James Allsop, a dezvaluit de ce a fost mentinuta la apel decizia ministrului Imigratiei, Alex Hawke, de a-i anula viza lui Novak Djokovic. Motivele, publicate online, joi, se refera la puterea lui Djokovic de a-i influenta in special pe tinerii australieni sa respinga…

- Novak Djokovic a aterizat in zorii zilei de luni la Dubai, dupa ce a fost expulzat din Australia, in urma anularii vizei sale de catre autoritatile din aceasta tara, a constatat un ziarist AFP, care a calatorit in acelasi avion cu tenismanul sarb. Liderul clasamentului ATP a coborat din avion cu doua…

- Novak Djokovic a aterizat in zorii zilei de astazi la Dubai, dupa ce a fost expulzat din Australia , in urma anularii vizei sale de catre autoritatile din aceasta tara, a constatat un ziarist AFP, care a calatorit in acelasi avion cu tenismanul sarb.Liderul clasamentului ATP a coborat din avion cu doua…

- Alex Hawke, ministrul australian al Imigratiei, a declarat, duminica dimineata, ca saluta decizia tribunalului federal de la Melbourne de a-i mentine hotarârea în cazul vizei lui Novak Djokovic. "Politicile puternice de protejare a frontierei ne-au tinut în siguranta în…

- Viza de Australia a liderului mondial al tenisului profesionist masculin, sarbul Novak Djokovic, a fost anulata, vineri, "din motive de sanatate si ordine, pe baza faptului ca este in interesul public o astfel de masura", a anuntat ministrul Imigratiei, Alex Hawke, transmite DPA. Novak Djokovic va fi…

- Novak Djokovic va fi reținut din nou. Campionului sarb i s-a anulat pentru a doua oara viza de intrare in Australia. Liderul ATP a facut apel la decizia autoritaților, o audiere avand loc chiar vineri, aproape imediat dupa anunțul facut de ministrul Imigrației, Alex Hawke. Avocații jucatorului au reușit…

- Decizia autoritatilor australiene privind o posibila noua anulare a vizei de intrare în tara a lui Novak Djokovic se amâna. Acest lucru se întâmpla dupa ce avocatii jucatorului au depus noi documente în acest caz, informeaza abc.net.au.Biroul ministrului Imigratiei,…

- Saga lui Djokovic se prelungește pana miercuri, iar ministrul imigrației, Alex Hawke, este puțin probabil sa ia decizia de deportare marți, a anunțat jurnalistul australian Paul Sakkal, care s-a ocupat indeaproape de subiect.