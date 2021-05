Motivarea judecătorilor care l-au condamnat pe Vanghelie: Atitudinea inculpatului șochează prin simplitate Judecatorii Tribunalului București, care l-au condamnat la 11 ani de inchisoare pe fostul primar al sectorului 5, Marian Vanghelie , au motivat sentința la mai puțin de o saptamana de la pronunțarea verdictului. Judecatorii rețin in motivare ca ”atitudinea inculpatului șocheaza prin simplitate, acesta considera ca este judecat și condamnat pe nedrept, cat timp lucrarile din contracte au fost realizate”, dar subliniaza ca ”ignora imprejurarea ca plata valorii acestor lucrari și pe cale de consecința și a parții insușite de acesta s-a realizat din bani publici”. Redam un fragment relevant din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

