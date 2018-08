Motivare in procesul pierdut de CCR: Cenzurarea opiniilor separate incalca legea, da puteri discretionare, ingradeste dreptul la informare

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis vineri, 3 august a.c., Președintelui Curții Constituționale, domnul Valer Dorneanu, o cerere de soluționare a conflictului juridic de natura constituționala dintre Prim-ministrul Romaniei și Președintele Romaniei. Va transmitem in continuare textul cererii:…

- Va transmitem in continuare textul cererii: București, 3 august 2018 Domnului Valer Dorneanu PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE In conformitate cu prevederile art. 146 lit. e) și ale art. 80 din Constituția Romaniei, republicata, precum și ale art. 11 alin. (1) pct. A…

- Parchetul General a identificat cel putin 20 de aspecte de neconstitutionalitate in cazul modificarilor facute Codului Penal, potrivit unei analize care a fost realizata pe baza observatiilor primite de la unitatile si structurile specializate de parchet din cadrul Ministerului Public. O parte dintre…

- Presedintele CCR, Valer Dorneanu, sustine, intr-un comunicat de presa transmis marti seara, ca deciziile CCR trebuie respectate intocmai “de toate autoritatile publice, toate institutiile publice, toti cetatenii si intreaga societate”. De asemenea, el face precizari legate de judecatorul Petre Lazaroiu,…

- Calin Popescu Tariceanu a spus, miercuri, dupa decizia luata de Curtea Constitutionala cu privire la conflictul constitutional dintre ministrul Justitiei si presedintele Iohannis, ca Laura Codruta Kovesi are "mentalitate de procuror comunist" care nu are ce sa caute in functii publice. …

- Curtea Constituționala arata, în comunicatul oficial privind decizia de existența a conflictului instituțional între președinte și ministrul Justiției, ca șeful statului urmeaza sa emita decretul de revocare din funcție a procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța…