Stiri pe aceeasi tema

- Normele privind ocuparea posturilor de conducere trebuie sa respecte anumite cerinte de stabilitate si previzibilitate, arata Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) in motivarea deciziei prin care a constatat ca dispozitiile articolului 37 alineatul 3 din Legea Educatiei Nationale nr.1/2011 sunt neconstitutionale.

- Normele privind ocuparea posturilor de conducere trebuie sa respecte anumite cerinte de stabilitate si previzibilitate, arata Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) in motivarea deciziei prin care a constatat ca dispozitiile articolului 37 alineatul 3 din Legea Educatiei Nationale nr.1/2011 sunt…

- Normele privind ocuparea posturilor de conducere trebuie sa respecte anumite cerinte de stabilitate si previzibilitate, arata Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) in motivarea deciziei prin care a constatat ca dispozitiile articolului 37 alineatul 3...

- Normele privind ocuparea posturilor de conducere trebuie sa respecte anumite cerinte de stabilitate si previzibilitate, arata Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) in motivarea deciziei prin care a constatat ca dispozitiile articolului 37 alineatul 3 din Legea Educatiei Nationale nr.1/2011 sunt…

- de conducere, indrumare și control din invațamantul preuniversitar de stat Ministerul Educației Naționale a lansat in consultare publica, joi, 5 iulie, proiectul de ordin privind Normele metodologice pentru stabilirea obligației didactice de predare a personalului didactic de conducere din inspectoratele…

- Ocuparea functiei de politist trebuie reglementata prin lege organica Delegarea atributiei de a stabili regulile pentru ocuparea functiei de politist unui membru al Guvernului, prin emiterea unor acte cu caracter administrativ ce au caracter infralegal, determina o stare de incertitudine juridica,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei ar putea pronunta miercuri decizia pe tema conflictului intre puteri in cazul respingerii revocarii sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. In 10 mai, avand nevoie de timp pentru a delibera, plenul Curtii a dispus amanarea pronuntarii pentru data de 30 mai. In sedinta de atunci,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei arata, in motivarea deciziei prin care Legea de modificare a OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a fost declarata constitutionala, ca Parlamentul a lasat la latitudinea exclusiva a Guvernului modalitatea de aplicare a unui act normativ de nivelul legii.…