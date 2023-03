Motiunea simpla impotriva ministrului Muncii, Marius Budai, a fost respinsa de Camera Deputatilor, cu 86 de voturi pentru, 177 impotriva si 2 abtineri. Deputatul Cristian Seidler (USR) a declarat dupa vot: ”L-ati salvat pe salvatorul pensiilor speciale si prin asta, v-ati constituit, oficial, prin votul in Parlament, in scut in fata pensiilor speciale. Mergeti si spuneti tuturor alegatorilor vostri ca faceti scut in fata pensiilor speciale”. Ministrul Muncii, Marius Budai a declarat luni, in plenul Camerei Deputatilor, in cadrul dezbaterii motiunii simple care il vizeaza ca, este ”un simulacru…