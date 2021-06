RADIO ROMANIA ACTUALITATI : Moțiunea de cenzura inițiata de PSD impotriva Guvernului Cițu va fi dezbatuta și votata saptamana viitoare, ultima din aceasta sesiune parlamentara. De asemenea, legislativul trebuie sa valideze prin vot noul președinte CNA. Cu detalii, Petruța Dinu: „Deputații și senatorii vor dezbate și vota in ședința comuna a Parlamentului programata pentru ziua de marți moțiunea de cenzura depusa de parlamentarii PSD. Documentul a fost citit in ultimul plen reunit de liderul senatorilor social-democrați, Lucian Romașcanu, care sublinia ca, in cele șase luni de guvernare, guvernul…