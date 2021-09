Stiri pe aceeasi tema

- USR ar fi dispus sa negocieze cu PSD ca sa darame guvernul Citu, potrivit unor surse, dupa ultimele actiuni de pe scena politica care au culminat cu revocarea ministrului Justitiei, Stelian Ion, potrivit Antena3. Premierul Florin Citu l-a sunat miercuri seara pe Dan Barna si l-a anuntat ca…

- Liderul principalei formațiuni de opoziție a avut, miercuri seara tarziu, o prima reacție la anunțul venit de la Palatul Victoria, de la premierul Florin Cițu, care a anunțat ca a trimis la Cotroceni cererea privind revocarea lui Stelian Ion din fruntea Ministerului Justiției. ”Daca USR PLUS vrea ca…

- USR PLUS a anuntat noaptea trecuta ca isi retrage sprijinul politic pentru premierul Florin Citu, caruia ii reproseaza ca „a aruncat tara in criza” politica. „USR PLUS nu a girat si nu va gira niciodata jaful din bani publici, in nicio formula de guvernare. Cerem Coalitiei sa ia act de lipsa unei majoritati…

- Ciolacu a precizat, intr-o postare pe Facebook, ca mai sunt necesare 30 de semnaturi pentru ca moțiunea impotriva Guvernului sa treaca. ”Daca USR-PLUS vrea ca acest guvern sa pice, iși dau toți demisia. Și tot guvernul pleaca! PSD va depune moțiunea de cenzura cand vom avea cele 234 de semnaturi necesare…

- Liderii USR PLUS au discutat trei variante in ședința care a avut loc miercuri, dupa scandalul din guvern. Variantele luate in calcul de liderii partidului au fost depunerea unei moțiuni de cenzura, retragerea din guvern sau impunerea unor amendamente la proiectul de investiții Anghel Saligny. La finalul…

- Ședința de guvern inceputa la ora 11 a fost intrerupta, dupa ce premierul Florin Cițu a vrut sa introduca pe ordinea de zi suplimentara programul de investiții de 50 de miliarde „Anghel Saligny”.

- PSD a decis sa depuna motiunea de cenzura impotriva Guvernului Citu cand va avea cele 234 de voturi necesare pentru ca aceasta sa treaca, a anuntat luni presedintele partidului Marcel Ciolacu, dupa sedinta conducerii partidului.

- Premierul Florin Cițu a comentat ironic anunțul PSD privind depunerea motiunii de cenzura atunci cand vor exista cele 234 de voturi necesare pentru ca aceasta sa treaca. „De parca mai intereseaza pe cineva ce spune PSD”, a fost reacția premierului Florin Cițu cand un jurnalist a incercat sa…