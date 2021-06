Stiri pe aceeasi tema

- Maine sunt Rusaliile, una dintre cele mai vechi sarbatori creștine alaturi de Paște. De Rusalii, atat creștinii ortodocși, cat și cei greco-catolici, sarbatoresc Pogorarea Sfantului Duh peste sfinții apostoli. Potrivit Codului Muncii, sarbatoarea de Rusalii dar și a doua zi sunt zile libere. Ca in fiecare…

- Moșii de vara sau Sambata Morților pica in fiecare an inainte de Rusalii. Astfel, cum Rusaliile sunt anul acesta duminica, 20 iunie, Moșii de vara sunt praznuiți sambata, 19 iunie. Cu aceasta ocazie, in toate bisericile ortodoxe se vor oficia Sfinte Liturghii urmate de slujbe de pomenire a celor trecuți…

- Tradițiile culinare care vin din copilarie te marcheaza adult și chiar daca-s simple in esența lor, capata in timp valoare simbolica speciala, cu adanci rezonanțe sufletești. Cum faci minunatul orez cu lapte (sau pasat din malai) care se imparte pe frunze de nuc la Moșii de vara? In ziua ” Mosilor de…

- "Ciclonul despre care vorbim se va deplasa treptat, in aceasta noapte, spre bazinul vestic al Marii Negre și va afecta, intr-adevar, sud-estul și estul țarii, la inceput mai ales zonele de sud-est, apoi in extindere treptata pe parcursul zilei de maine in jumatatea de est a țarii, unde vom avea ploi…

- CHIȘINAU, 11 iun – Sputnik, Nikita Cikunov. Se va orienta oare Moldova spre Europa ori iși va aprofunda cooperarea cu Rusia. Sau poate ca țara in general ii va ”intoarce spatele” Moscovei detalii in analiza Sputnik. Vot istoric In Moldova a demarat campania electorala pentru alegerile parlamentare…

- Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a fost joi seara invitata lui Mihai Radulescu la Telejurnalul de la ora 20.00 de pe TVR1, la 31 de ani de la Podul de Flori deschis pentru cateva ore intre Romania și Republica Moldova.

- Guvernul Romaniei a oferit Republicii Moldova alte 132.000 de doze vaccin anti-COVID produse de AstraZeneca, conform anunțului facut la sfirșitul saptaminei de premierul Florin Cițu. Președintele țarii, Maia Sandu, a mulțumit Romaniei pentru donația generoasa, care va permite sa fie extinse categoriile…