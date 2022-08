Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre vilele preferate de dictatorul Nicolae Ceaușescu și familia sa in anii comunismului, situata la cateva minute de partia de schi din Predeal, a fost scoasa la vanzare. Conform click.ro, prețul cerut de actualii proprietari este de peste 1 milion de euro. Chiar daca avea vile de protocol in…

- Un apartament situat in centrul Capitalei, intr-un bloc construit in 1940, se vinde cu aproape 80.000 de euro, insa aspectul lasa de dorit.Deși este specificat in anunț ca necesita renovari, este etichetat ca fiind ”cu potențial”. Se vinde cu 78.000 de euro, e format din doua camere, se intinde…

- Romania are al treilea cel mai mare pret din Europa pentru energia cu livrare miercuri, 27 iulie, mai exact 516 euro pe Megawatt.Cu alte cuvinte, romanii platesc de doua ori mai mult ca polonezii si de aproape 3 ori si jumatate mai mult decat spaniolii si portughezii, tari care au plafonat…

- Palatul Bragadiru, aflat in centrul Bucureștiului, a fost scos la vanzare pentru suma de 26 de milioane de euro, arata un anunț postat pe site-ul imobiliare.ro.„Palat unicat in centrul Bucureștiului, avand 10.000 mp construiți, S+P+3 etaje, amprenta la sol 2.411 mp, teren 16.490, sub construcție…

- Benzina poate fi cumparata cu un preț mai mic de 8 lei per litru pentru prima data in ultimele doua luni intr-o singura stație, deocamdata, in Capitala, cea a Petrom de pe strada Dr Herescu Petre.Prețul benzinei standard din aceasta stație a coborat la 7,98 lei/l, dupa aplicarea reducerii…

- Primaria Brașov a organizat o licitație miercuri, 22 iunie, pentru reatribuirea locurilor de parcare de reședința din zona Astra.Cel mai disputat a fost un loc de pe strada Hermann Oberth, in zona semicentrala a Brașovului, care a fost vizat de mai mulți locatari.In final, in competiție…

- Importurile de gaze ale Romaniei au crescut in prima luna a acestui an cu 50% fata de aceeasi luna a anului trecut si au fost la un pret de patru ori mai mare, arata rapoartele Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), analizate de AGERPRES.Astfel, daca in ianuarie 2021 importurile…

- Scumpirile din ultima perioada, din intreaga Uniune Europeana, dupa creșterea prețurilor la petrol și la gaze naturale, au avut efect direct și asupra vacanțelor.In Grecia, turiștii romani spun ca au gasit prețuri mai mari fața de anii trecuți.O turista care a fost anul trecut in Thassos…