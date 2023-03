Stiri pe aceeasi tema

- O astfel de masura nu ar incalca acordurile de neproliferare nucleara, a spus Putin, notand ca Statele Unite au desfasurat arme nucleare pe teritoriul unor aliati europeni.Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a ridicat de mult timp problema stationarii de arme nucleare tactice in Belarus, a adaugat…

- Directorul Serviciului de Informații Externe (SVR) al Rusiei, Serghei Nariskin, a declarat, intr-o discutie cu jurnalistul Pavel Zarubin, purtata in emisiunea "Moscova. Kremlin. Putin", ca Statele Unite ale Americii efectueaza activitati de recunoaștere active in zona Marii Negre folosind toate mijloacele…

- Rusia și China s-au aliniat „in mod clar” la propaganda și dezinformarea cu privire la razboiul din Ucraina, iar Statele Unite și Occidentul nu au investit suficient de-a lungul anilor in combaterea și contracararea unei astfel de dezinformari, este mesajul de la nivel inalt din Departamentul de Stat.„Statele…

- Potrivit Belta, agenția de presa de stat din belarus, cei doi lideri au adoptat o declaratie comuna in care si-au exprimat "ingrijorarea profunda cu privire la evolutia conflictului armat in regiunea europeana si interesul extrem pentru instaurarea pacii in Ucraina cat mai curand posibil", relateaza…

- Vladimir Putin a declarat marti, in discursul adresat Parlamentului rus, ca Moscova isi suspenda participarea la tratatul New START (Noul START, Tratatul privind reducerea armelor nucleare strategice) cu Statele Unite, care limiteaza arsenalele nucleare strategice ale celor doua parti.

- Rusia a cerut ambasadei SUA la Moscova sa inceteze sa mai raspandeasca ceea ce Moscova considera știri false cu privire la operațiunea sa militara din Ucraina și a amenințat ca va expulza diplomați americani, relateaza Sky News . Citand o sursa de rang inalt din Ministerul rus de Externe, TASS a declarat…

- Anunturile de la Washington ca Ucraina va primi rachete cu raza mai lunga de actiune aduc sperante la Kiev, ale carui trupe pierd teren in estul Ucrainei in fata ofensivei ruse despre care Kremlinul afirma ca va continua in pofida ajutorului militar occidental oferit Ucrainei, consemneaza miercuri agentiile…

- Continua luptele in jurul Bahmut. Armatele lui Putin ataca in valuri, dar sufera pierderi uriașe și inainteaza puțin. Ucraina inca rezista, iar partenerii straini ai țarii promit din ce in ce mai multe arme grele. Occidentul pare unit in ideea ca o victorie a Rusiei trebuie evitata. Mai puțin Austria,…